Av. Cenk Yiğiter, sosyal medya hesabından yaptığı "Zorunlu din dersi" eleştirilerinin CİMER'e şikayet edilmesi sonucu soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yiğiter'in paylaşımına göre zorunlu din dersi uygulamasını eleştirmek "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçunu oluşturdu.

Yiğiter'in paylaşımı şöyle:

Bugün abonesi olduğum karakola gidip ifade verdim. Zorunlu din dersi uygulaması ile ilgili yaptığım paylaşımlar Kastamonu'da yaşayan bir muhterem tarafından Cimer'e şikayet edilmiş. Ve Ankara Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na göre zorunlu din dersi uygulamasını eleştirmek "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçunu oluşturuyormuş. Suçlamaya konu paylaşımlarımda herhangi bir din veya inanç ile ilgili en ufak bir ifade yok bakın. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na göre zorunlu din dersi uygulaması bir dini değermiş. Nedir şimdi bunun adı? Zorunlu din dersi uygulaması hangi dinin hangi değerleri ile ilgili?