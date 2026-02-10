Türkiye’de son dönemde bazı muhafazakar çevrelerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iptal edilen konserlere yenileri eklendi. Bugün İstanbul Zorlu PSM’de yapılması planlanan Slaughter to Prevail ve yarın aynı mekanda gerçekleşecek Behemoth konserleri Beşiktaş Kaymakamlığı’nın aldığı karar ile iptal edildi. Kaymakamlığın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30’da “SLOUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır.”

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Biletleri aylar öncesinde satışa çıkan iki konser ile ilgili bazı çevrelerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda etkinliklerin iptal edilmesi istendi.

Behemoth ve Slaughter to Prevail hakkında yapılan paylaşımlarda grupların ‘İsrail yandaşı’ ve ‘satanist’ olduğu iddia ediliyordu.

Özellikle bugün sosyal medyada çıkan ‘konserler iptal’ iddiaları sonrası kaymakamlık resmi açıklamayı yaptı. Merakla bekledikleri konserler için aylar öncesinde bilet alan hayranları ise gelen iptal kararına tepki gösterdi.

SLOUGHTER TO PREVAIL’DAN AÇIKLAMA

Slaughter to Prevail üyesi Alex Terrible’dan İstanbul konserlerinin iptali sonrası açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Terrible, "Türkiye konserinin iptal edildiği haberini aldım. Seçilmiş hükümete baskı uygulayan İslami bir grubun, şeytani propaganda yaptığımızı iddia ettiğini öğrendik, bu kesinlikle doğru değil. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Gitaristimiz Jack sahnede göğsünde Ortodoks haçıyla performans sergiliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Saygıyla belirtmek isterim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok hassas bir durum" ifadelerini kullandı.

KONSERLERİ İPTAL EDİLEN BEHEMOTH VE SLOUGHTER TO PREVAIL KİM?

İstanbul’da yapılması planlanan konserleri iptal edilen gruplardan Behemoth, 1991 yılında Polonya’da kuruldu. Death Metal ve Black Metal karışımı müzik yapan grup, kendi tarzının en iyilerinden biri olarak biliniyor.

Önceleri saf black metal yapan grubun müziği bir süre sonra melodikleşmiş ve Satanica albümüyle birlikte de sertleşip minimal müzikten uzaklaşarak death metale dönüşmüştür. Black metal döneminde paganizm üzerine olan şarkı sözleri giderek felsefi bir hal almış ve satanizm ve thelema üzerine kurulur olmuştur. Polonyalı en önemli ekstrem metal gruplarından biridir. Polonyalı grup daha önce Türkiye’de çeşitli dönemlerde konserler vermişti.

Slaughter to Prevail ise Rusya çıkışlı bir ‘Deathcore’ grubudur. Grup son dönemde kendi tarzının en çok öne çıkan gruplarından biri oldu. 2015 yılından itibaren çıkardıkları şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup vokalisti Alex Terrible’ın performansının ön planda olduğu şarkılarla tanınıyor.