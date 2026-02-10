Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

TRABRİKAB’ın protokolünde yer alan ‘2017 yılından sonra çöplerin Rize’ye taşınacağı’ ile ilgili maddeyi de hatırlatan Zorlu, “Trabzon kimsenin arka bahçesi değildir. Bu konuda gereken adımlar atılmalı ve yapılan protokole uyulmalıdır” dedi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantıları başladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da katıldığı toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, gündemdeki konularla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

“ORTAHİSAR’DA YAPACAĞIMIZ PROJELERLE İLGİLİ BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYORUZ”



Ortahisar Belediyesi’nin ilçede yapmayı planladığı projelerle ilgili kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Zorlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in, “Ortahisar’da ‘el ele vererek hizmet etmeye devam edeceğiz’ sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bugüne kadar bu anlayışınızı sağlıklı yürüttüğünüzü söylemek çok zor. Yalıncak’taki Yaşam Alanı’nı 20 ay önce konuştuk. Bize verilen cevap, hala ‘yeniden değerlendiriliyor’ oldu. Çömlekçi’de ‘Geçici Konteyner Alanı yapalım’ dedik, yazıyla talep ettik ama Karayolları ve ilgili kurumlardan cevap alamıyoruz. ‘Çimenli’de Yelken Kulübü ve Deniz Sporları Karavan Parkı yapalım’ dedik, burada proje geliştirip hizmete sunacağınızı beyan ederek bu talebimizi de reddettiniz. Yüzüncü Yıl’da Kültür Merkezindeki Resim Müzesi ile ilgili, “Bu konuda Ortahisar ile beraber hareket edelim” dediniz ancak olmadı. Bu konularla ilgili sizden hiçbir atılım göremiyoruz. Başka belediyelerimiz belki görebiliyor ama biz Ortahisar Belediyesi olarak göremiyoruz. Bu konularda söyledikleriniz ile uyguladıklarınızın birbirini tutmasını bekliyoruz.”

“TRABZON KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR, TRABRİKAB PROTOKOLÜNE UYULMALI VE GEREKEN ADIMLAR ATILMALIDIR”



Trabzon ve Rize İlleri Katı Atık Birliği’nin (TRABRİKAB) kuruluş protokolünü gündeme getiren Zorlu, 2017 yılından sonra çöplerin Rize’ye taşınması gerektiği halde bu konuda adım atılmamasını eleştirdi. Zorlu, “2017’ye kadar Rize’nin çöpü Trabzon’a taşınacak, 2017 sonrasında ise Trabzon’un çöpü Rize’ye taşınacaktı. Rize’nin, Sayın Cumhurbaşkanının memleketi olması dolayısıyla yıllardır bu konuda adım atılmadı. 2017 sonrasında gelen Büyükşehir Belediye Başkanları da, milletvekilleri de bu konuda adım atmadı. Aynı zamanda TRABRİKAB’ın başkanı olan valilerimiz de bu konuda çekingen davranmış, adım atmamıştır. Bunun bedelini kim ödüyor? Trabzon ve Araklı halkı ödüyor. Koku, çevre kirliliği ve sağlık riski Trabzon’a kalıyor, sorumluluk sahipleri de suskun kalıyor. Bunu çözmemiz gerekmiyor mu? Trabzon kimsenin arka bahçesi değildir. Bu konuda gereken adımlar atılmalı ve yapılan protokole uyulmalıdır” diye konuştu.

“İLLER BANKASI’NDAN 50 MİLYON LİRA KREDİ TALEP ETTİK AMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI”



İller Bankası’ndan kredi taleplerine cevap alamadıklarını ifade eden Zorlu, “Yalıncak Mahallesi’nde ticaret ve turizm alanına çevrilen arsanın satışının yapılmasını bekliyorduk. Öngördüğümüz gibi Büyükşehir Belediyemiz bu arsayı satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyemizin bu arsanın parasına ihtiyacı var. ‘Hayırlı olsun’ derken 28 dönümlük arazinin belediyemizin elinden çıkarılmasına da üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Ancak bu konuda satışın yapıldığı İller Bankası’ndan Büyükşehir Belediyemiz başvurduğu anda kredi alabilirken Ortahisar Belediyesi olarak bu noktada sıkıntı yaşadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Yaklaşık 3 hafta önce 50 milyon TL tutarında bir kredi talebimiz oldu, ancak dönüş olmadı. Kredi noktasında teminat mektubunu da alamıyoruz” dedi.

ZORLU, BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ İLE İLGİLİ SORULAR SORDU, UYARILARDA BULUNDU



Havalimanının doğusunda yapılması planlanan Biyolojik Arıtma Tesisi ile ilgili konuşan Zorlu, “Bu tesis ne zaman yapılacak? Sanıyorum 9-10 sene sürecek bir yatırımdan bahsediyorsunuz, çünkü alt yapımız buna hazır değil. Yağmur suyunun kanalizasyondan ayrılması gibi bir takım çalışmaların yapılması lazım. Yatırımın maliyeti de çok yüksek, umarım bütçemiz bunun için yeterlidir. Doğru teknoloji ve doğru yöntemlerle yapılmazsa, bunun sorun olacağını buradan belirtmek istiyorum. Çünkü bu tür tesislerde koku problemi oluyor. Açık havuz mu yapacaksınız? Yetersiz koku sistemleri yapılırsa bunların doğuracağı sıkıntılar önemli bir husus. Bakım ve işletme konusunda da çok yeterli değiliz, bu konuda yaşanacak zaaflar nedeniyle farklı sıkıntılar yaşanabilir. Biyolojik olması önemli ama tek başına biyolojik sözü de masum değil. Bu bir çevre sorununa dönüşebilir. Ayrıca tesisin kapalı sistem olup olmadığını da öğrenmek istiyoruz. Koku gidermeyle ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? ÇED raporunun bilimsel gerçeklere uygun olup olmadığını da merak ediyoruz, Yarın Yalıncak, Pelitli ve Konaklar sahil şeridi yaşanmaz hale gelebilir, bu konuda da gerekli uyarıları yapmak istiyorum” dedi.

“TRAMAR ÖNÜNDEKİ UCUZ ET KUYRUĞU, ÜLKENİN 23 YIL SONRA GELDİĞİ YERİ GÖSTERMEKTEDİR!”



Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı TRAMAR önündeki ucuz et kuyruklarını gündeme getiren Zorlu, “Ucuz et ve diğer malzemelerin satıldığı TRAMAR tesisi açtınız, halka bir nebze nefes aldırdığı için takdir edilecek işletmedir, insanlar uygun fiyatlarla et alabiliyor ama bunu bir başarı hikâyesi gibi sunmak ne kadar doğrudur? Günde 1 kg et almak için vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturuyor, 23 yılsonunda gelinen tablo budur. Bu görüntüler AK Parti Belediyesi’ne yakışmayan görüntülerdir. Çünkü 23 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 23 yılın sonunda gelinen şu tablo, aslında ülkenin nasıl yönetildiğini gösteren açık bir görüntüdür. Herkesin et yiyebilmesi kuyrukta bekleyerek değil, piyasada, kasapta, pazarda ulaşılabilir fiyatlarla mümkündür” sözlerini kullandı.



Zorlu ayrıca, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik, kıyafeti üzerinden söylenen sözleri de şiddetle kınadığını ifade etti.

AKAÇ: “ORTAHİSAR’DA YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ ORTAHİSAR BELEDİYESİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILMIYOR”



Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç da, gündemdeki konulara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi, yapılan hizmetler için teşekkür etti.



Ortahisar’da yapılan çalışmalar ve yürütülen projelerle ilgili Ortahisar Belediyesi ile fikir alışverişi yapılmamasını ve bilgi verilmemesini eleştiren Akaç, “Kentimizde iki büyük yatırım planlanıyor; havaalanı ve raylı sistem. Ortahisar eksenli yapılan bu imalatlarla ilgili Ortahisar Belediyesi’ne ilgili kamu kurumlarından herhangi bir yazışma olup olmadığını araştırdım. Fakat hiçbir şekilde ilgili kamu kurumlarıyla fikir alışverişi yapılmamıştır. İlçeyi yönetenlere, o ilçede yapılacak imalatla ilgili hiçbir görüşün sorulmayışını bir eksiklik olarak görüyorum. TOKİ’nin Uzunkum Yaşam Alanı ile ilgili ihalesi 27 Şubat’ta yapılacak. Kentimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyemiz burayı protokole dayalı mı TOKİ’ye yaptırıyor? Bu alan Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli iken TOKİ’nin buradaki konumu nedir? Yaklaşık 3-4 milyar TL’lik bir iş. TOKİ’nin imal ettiği bu imalatları sonrasında nasıl değerlendireceğini öğrenmek istiyoruz” dedi.

“KANUNİ BULVARI’NIN TAMAMLANMASI İÇİN ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI’NIN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ”



Şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan Kanuni Bulvarı Projesi’nin Çukurçayır’da tıkandığını söyleyen Akaç, “Bu proje, şehri by-pas ederek Erzurum yoluna bağlayan bir yol olarak tasarlanmıştı. Ancak şu anda Çukurçayır bölgesinde tıkanmış vaziyette. Oradan Erzurum yoluna bağlanmasıyla ilgili planlanmış süreç, herhangi bir şekilde gündemde değil. Bunun gündeme alınması, şehir trafiğini rahatlatacak bu alternatif ulaşım arterinin bitirilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bir adım atılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Değirmendere Vadisi’ndeki atık suların doğrudan denize karışmasının oluşturduğu tehlikelere de dikkat çeken Akaç, bu konuda şu uyarılarda bulundu:

“Değirmendere Vadisi’ne işletmelerden karışan atık sular direkt olarak denize karışıyor. Acaba buna ilişkin bir planlama yapılabilir mi? Çağlayan’da inşaatı devam eden konut projemizin atıklarının nasıl bertaraf edileceği konusunda temel bir sıkıntı var. Koca Çağlayan beldemizin atıkları dereye bırakılıyor. Buna ilişkin Büyükşehir Belediyemizin vadi içerisindeki atık suları derin deşarja ulaştırabilecek bir sistemi oluşturması gerekiyor.”



Akaç ayrıca AYKOME Projesi’nin Ortahisar Belediyesi'ne açılması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ve projede görev alanlara teşekkür etti.