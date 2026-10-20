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Kaynak: Haber Merkezi

Zorlu Holding’in enerji alanındaki şirketi Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj altyapısına yönelik yatırımlarından birini portföyünden çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, Electrip Global Limited bünyesinde sahip olduğu payların tümünü devretmek üzere anlaşmaya imza attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 19 Ekim’de yayımlanan bildirime göre, devredilecek hisselerin toplam karşılığı 147 milyon 619 bin 178 dolar olarak kararlaştırıldı. İşlemde alıcı tarafı, altyapı yatırımlarıyla bilinen Wren House Infrastructure LP ile Kuveyt Yatırım Otoritesi oluşturuyor.

ZES AĞI TÜRKİYE GENELİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Devir sürecinin odağındaki Electrip Global Limited, Türkiye’de Zorlu Energy Solutions adıyla bilinen ZES elektrikli araç şarj ağıyla bağlantılı şirket olarak öne çıkıyor. Markanın hizmet ağı, ülkenin 81 iline yayılırken toplam şarj noktası sayısı 1.800’ü, soket sayısı ise 5 bini aşıyor.

KAP’a iletilen bilgilendirmede, işlem kapsamında Zorlu Enerji’nin A Grubu sermaye paylarını temsil eden 16 bin 128,52 adet hissesinin el değiştireceği kaydedildi. Böylece şirketin Electrip Global Limited üzerindeki mevcut yüzde 41,28’lik ortaklığı bütünüyle sona erecek.

Hisse devri, Zorlu Enerji’nin ilgili şirketteki mülkiyetini sonlandıracak. Ancak bu gelişme, ZES markasıyla hizmet sunan şarj istasyonlarının kapatılacağı veya mevcut hizmetlerin kesintiye uğrayacağı yönünde bir anlam taşımıyor.

147,6 MİLYON DOLARLIK GELİR YATIRIMLAR VE BORÇ ÖDEMELERİNDE KULLANILACAK

19 Ekim 2026’da imzalanan satış sözleşmesinde, işlemin 22 Ekim 2026 tarihinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Ödemenin peşin gerçekleştirileceği, satış tutarının ise tarafların yürüttüğü görüşmeler sonucunda belirlendiği açıklandı.

Zorlu Enerji, hisse devrinden sağlanacak yaklaşık 147,6 milyon dolarlık finansal kaynağı farklı ihtiyaçları için değerlendirecek. Şirketin açıklamasına göre tutarın bir bölümü planlanan yeni yatırımların finansmanına aktarılacak, diğer bölümüyle de bazı mali yükümlülükler karşılanacak.

Satışın şirket hesaplarında yaratacağı kâr ya da zarar, 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporda yer alacak. Böylece işlemin mali sonuçları yıl sonu finansal tablolarında ortaya konulacak.

ZORLU HOLDİNG’İN ELDEN ÇIKARDIĞI VARLIKLARA BİR YENİSİ EKLENİYOR

Tek Referans’ta Sinan Doğan imzasıyla yayımlanan haberde, Electrip Global Limited işleminin holdingin diğer satış kararlarının ardından geldiği belirtildi. Zorlu Holding, daha önce Trabzon’da bulunan otelini ve Manisa’nın Gördes ilçesindeki maden sahalarını da elden çıkarmıştı.

Vestel’in yaşadığı finansal sorunların gündemde bulunduğu dönemde art arda gelen bu işlemler, grubun varlık yapısındaki değişimi öne çıkardı. Electrip Global Limited satışının tamamlanmasıyla Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj altyapısı alanındaki bu şirketteki hissedarlığını bütünüyle bırakmış olacak.