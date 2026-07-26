Çin merkezli robotik şirketi Unitree, endüstriyel kullanım amacıyla geliştirdiği yeni nesil hibrit robot köpeği Super Athlete AS2-W modelini tanıttı. Yılın başında duyurulan AS2 platformunun gelişmiş bir versiyonu olan yeni model; tekerlekli yapının hızını, dört ayaklı sistemlerin engel aşma kabiliyetiyle buluşturuyor. Yaklaşık 21,6 km/s hıza ulaşabilen, 30 kilometreyi aşan menzil sunan ve 16 kilogram sürekli yük taşıyabilen robot, gövdesindeki aktif tekerlekler sayesinde düz zeminlerde maksimum verimlilik sağlarken kayalık, dereler ve dik yamaçlar gibi zorlu arazilerde bacak adımlama moduna geçerek yoluna devam edebiliyor.

PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME İLE GERÇEK ZAMANLI ÇEVRE UYUMU

Robotun yüksek hareket kabiliyetinin arkasında pekiştirmeli öğrenme tabanlı yapay zeka altyapısı bulunuyor. Önceden eğitilmiş özel algoritmalar sayesinde ani yön değişiklikleri yapabilen, taklalar atan ve 180 kilograma kadar anlık yüklere dayanabilen donanım; 25 santimetrelik basamakları, 40 derecelik eğimleri ve 50 santimetrelik platformları rahatça aşabiliyor. IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla sığ sulardan geçebilen araç; bünyesindeki 12 adet yüksek güç yoğunluklu motor, 8 çekirdekli işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi güçlü donanımlarla destekleniyor.

OTONOM NAVİGASYON VE GELİŞMİŞ SENSÖR DESTEĞİ

İsteğe bağlı olarak LiDAR, yüksek çözünürlüklü ön kamera, mikrofon, hoparlör ve santimetre hassasiyetinde konumlandırma sağlayan akıllı takip teknolojisiyle donatılabilen AS2-W, otonom karar alma sistemleri ve bedensel yapay zeka geliştiren araştırmacılara da uygun bir geliştirici altyapısı sunuyor. Üretici firma modelin öncelikli olarak arama-kurtarma, lojistik, endüstriyel denetim ve arazi keşifleri gibi sivil görevler için tasarlandığını belirtse de sistemin sunduğu bu üstün hareket kabiliyeti ve otonomi, platformun gelecekte askeri ikmal, keşif veya tehlikeli bölge operasyonlarına dönüştürülme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.