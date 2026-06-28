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Kaynak: İHA

Olay, Yenikent semtinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö. (28) isimli kadın aracının içinde iş arkadaşını beklerken M.Ç. (32) zorla araca bindi. Şahıs, "Üzerimde bıçak var" diyerek tehdit ettiği kadına kendisini Yenimahalle ilçesindeki Ankapark’ın otoparkına götürttü.

Şahıs, Ş.Ö.’nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi alıp, kadını öptükten sonra arabadan ayrıldı. Ş.Ö.’nün ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan M.Ç.’nin bir tehdit, bir ısrarlı takip, 2 kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olmak üzere toplam 5 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin yarın "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.