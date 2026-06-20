Kaynak: İHA

Yaylada gerçekleştirilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı İbrahim Çenet’e teşekkür amacıyla yanlarında getirdikleri koçu kesmek istedi. Ancak Başkan Çenet, Kurban Bayramı’nın henüz geride kaldığını hatırlatarak bu talebi uygun bulmadı ve koç kesilmedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından tamamlanan Karaçay Saklı Şelale Yolu, Zorkun Yolu bağlantı kavşağı ile Zorkun Yaylası’ndaki yol ve kaldırım düzenlemeleri için ayrı ayrı açılış törenleri gerçekleştirildi. Zorkun Yaylası’ndaki programa çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesinde söz alan bazı vatandaşlar, bölgede yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek beraberlerinde getirdikleri koçu açılışta kurban etmek istediklerini belirtti. Başkan İbrahim Çenet ise, “Kurban Bayramı’nı yeni geride bıraktık, buna gerek yok” diyerek isteği geri çevirdi. Bunun üzerine koç kesiminden vazgeçildi.