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Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. Gece boyu süren tedirginliğin ardından, yıkımın acı boyutu ve bıraktığı enkaz günün ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serildi.

Çöken bina ve çevresindeki son durum havadan görüntülendi. Güvenlik önlemlerinin sürdüğü alanda polis ekipleri enkaz çevresini bariyerlerle kapattı. Bölgede polis ekiplerinin nöbeti devam ediyor.

YARALI KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, çöken binanın çevresindeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan toplam 30 kişinin tahliye edildiği anlaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Kenan Akçaharman'ın Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor. Burnunda kırık tespit edilen Akçaharman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

Enkaz altında hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın ise il dışından kardeşleriyle ilgilenmek için Zonguldak'a geldiği ifade edildi. Özhan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmesi bekleniyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından olayın ardından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Binanın çökme nedeninin ve olası kusurların tespiti için bilirkişi incelemesine başvuruldu. Soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak’ın Meşrutiyet Mahallesi’nde dün meydana gelen feci olayda, 3 katlı betonarme bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda çöktü. Gürültüyle sarsılan mahallede büyük panik yaşanırken, çökmenin ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yürütülen yoğun arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda 68 yaşındaki Kenan Akçaharman yaralı olarak enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak göçük altında kalan 74 yaşındaki ablası Türkan Akçaharman Özhan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber mahallede ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.