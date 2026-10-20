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Kaynak: DHA

Olay, saat 11.00 sıralarında Çatalağzı beldesine bağlı Cumayanı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki İ.H.P. , üç katlı evinin çatısındaki kiremitlerin tamiri için 27 yaşındaki B.D ile 23 yaşındaki U.A'yı çağırdı. Binanın dış cephesinde kurulu yük asansörüyle çatıya malzeme çıkarıldığı sırada taşıyıcı halat koptu. Asansör platformunda bulunan 3 kişi, üçüncü kattan yere düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, ardından üç kişiyi ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralılardan Umut Aydın’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.