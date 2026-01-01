Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Zonguldak-Ereğli kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 61 köy yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak ve iyileştirmek için iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkiinde bir tırın yoldan çıkması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin kurtarma çalışması sonrası yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Zonguldak Valiliği'nden saat 12.00 itibarıyla yapılan yol durumu bilgilendirmesinde ise Jandarma, Emniyet, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri başta olmak üzere tüm ekiplerin sahada olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışı ve yağmurun etkili olduğu bölgelerde tuzlama, yol açma, trafik akışını düzenleme ve elektrik sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Olası olumsuzluklara karşı ekiplerimiz kritik noktalarda hazır beklemekte, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliği için kontroller titizlikle yürütülmektedir. Zonguldak - Ereğli güzergâhımızda kar yağışı mevcut, yolumuz uzun araçlara kapalı, diğer araçlara kış lastiği ve zincir şartıyla açıktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri, kar lastiği kullanmaları ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava şartlarında trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."