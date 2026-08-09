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Kaynak: İHA

Zonguldak Valiliği’nin elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9-10 Ağustos tarihlerinde uyguladığı denize girme yasağına uyulmadı. Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı Plajı'nda denizin tadını çıkarmak isteyen iki arkadaş, ayakta kürek sörfü (SUP) yaparak açıldı. Rüzgarın etkisiyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar arasında kalan 4 kişilik başka bir grup ise çareyi kayalıklara sığınmakta buldu.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye derhal AFAD, emniyet, sağlık ve itfaiye görevlileri yönlendirildi. Kayalık alanda sıkışan 4 vatandaş itfaiye personelince güvenli bölgeye çıkarılırken, SUP kullanan iki kişi yoğun çabayla kıyıya erişmeyi başardı.

Operasyonun bitmesiyle görevliler sahadan çekildiği sırada, suda bir kişinin daha boğulma riski taşıdığı yönünde yeni bir ihbar geldi. Hızla sahile dönen ekipler zamanla yarıştı. Bartın Amasra'dan intikal eden Sahil Güvenlik botu, açıkta mahsur kalan kişiyi sudan alarak emniyete kavuşturdu. Böylece tehlike atlatan toplam 7 kişi sağ salim karaya çıkarıldı.