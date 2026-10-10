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Kaynak: İHA

Zonguldak’ta iki aracın karıştığı trafik kazası yaralanmayla sonuçlandı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda, araç sürücüleriyle birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.T.’nin kullandığı otomobil ile R.D. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçlardaki sürücüler ve 4 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile BEUN Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, kavşaktaki araç geçişleri bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.