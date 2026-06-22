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Kaynak: İHA

Sağlık camiasını yasa boğan olay, sabah saatlerinde Zonguldak merkezine bağlı Terakki Mahallesi Şehit Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

TELEFONU AÇMAYINCA EVİNE GİTTİLER

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Fatih Ertürk (50), sabah mesai başlangıcında işe gelmedi. Kendisine telefonla da ulaşamayan mesai arkadaşları, durumdan şüphelenerek sağlık memurunun yalnız yaşadığı evine gitti.

Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan arkadaşları, dışarıdan evin camından içeri baktıklarında Ertürk'ün içeride hareketsiz bir pozisyonda yattığını fark etti.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İçeri giren sağlık ekipleri, 50 yaşındaki Fatih Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

EVDEKİ BULGULAR SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

İlk bakışta normal bir ölüm gibi görünen olay, olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette yaptığı detaylı araştırmaların ardından "şüpheli ölüm" statüsüne alındı. Soruşturmanın derinleşmesine neden olan detaylar şunlar oldu:

-Dağınık Oda: Evin içinin olağan dışı bir şekilde dağınık ve düzensiz olması,

-Darp/Kan Şüphesi: Hayatını kaybeden sağlık çalışanının burnunda kan izlerine rastlanması.

GÖREV YAPTIĞI HASTANENİN MORGUNA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve asayiş şube müdürlüğü olay yeri inceleme uzmanlarının evde saatler süren titiz çalışmasının ardından, Fatih Ertürk'ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin, saatinin ve herhangi bir darp ya da zehirlenme emaresinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Talihsiz adamın cenazesinin, yıllarca emek verdiği ve kadrosunun bulunduğu Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürülmesi mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Polis ekipleri, olayın bir cinayet mi yoksa ani bir rahatsızlık mı olduğunu netleştirmek için mahalledeki güvenlik kameralarını ve Ertürk'ün son telefon trafiğini inceleme altına aldı. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma kararlılıkla sürüyor.