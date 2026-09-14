Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirtilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak’ın yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Damarlı mevkisindeki maden ocağında dün meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Mustafa Boşnak’ın yüksekten düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
Ocağın sahibi olduğu öne sürülen M.Y., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Öte yandan bir çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Boşnak’ın cenazesi, öğle namazının ardından Çaycuma ilçesine bağlı Yazıköy’de defnedildi.