Zonguldak'ta öğrencilerden çevreci buluş: Sokak lambaları hava temizleme cihazına dönüştü

Projenin çıkış noktasını anlatan 8. sınıf öğrencisi Yusuf Doruk, araştırmalarında Dünya Sağlık Örgütü verileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı istatistiklerini karşılaştırdıklarını belirtti. Zonguldak'taki hava kirliliği oranının yasal sınır olan metreküpte 5 mikrogramın çok üzerinde, yani 61 mikrogram seviyelerinde olduğunu saptadıklarını dile getiren Doruk, "Mevcut kirlilik olması gereken sınırın tam 12 katı. Bu sorunu en hızlı, en ekonomik ve yer kaplamayacak şekilde nasıl çözebileceğimizi düşündük. Her şehirde yüzlerce bulunan sokak lambalarının içini kullanmaya karar verdik. Bu sayede harici bir üretim maliyeti olmadan, geniş alanlara hızla yayılabilen bir sistem tasarladık" dedi.