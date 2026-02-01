Zonguldak’ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki oğlu yaralandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi girişinde yaşanan olayda, S.A. (43) yönetimindeki 67 AFU 255 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu hastane güvenlik kulübesine çarptı. Kazada S.A. ile 15 yaşındaki oğlu T.B.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, yola saçılan yağ ve mazotu talaş ile temizleyerek güvenliği sağladı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.