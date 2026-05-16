Emeğin ve kömürün başkenti Zonguldak, bu kez yürekleri ısıtan ve yüzleri güldüren geleneksel bir madenci vedasına sahne oldu. Kentte faaliyet gösteren özel bir maden şirketinde 20 yıl boyunca "Kara Elmas" peşinde ömür tüketen maden işçisi Bünyamin Sarıvaz, emeklilik dilekçesini vererek meslek hayatının sonuna geldi. Ancak tecrübeli işçinin son mesai günü, sıradan bir vedayla bitmedi.

Bünyamin Sarıvaz'ın yer altındaki son mesaisini tamamlamasının ardından, çalışma arkadaşları madenciler arasında nesilden nesile aktarılan uğurlama geleneğini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Ocağın soyunma odasında toplanan maden işçileri, emekli olan Sarıvaz'ın üzerindeki madenci kıyafetlerini (tulumunu) neşeli tezahüratlar eşliğinde yırtıp parçaladı. Şakanın dozunu artıran meslektaşları, ardından tecrübeli madencinin üzerine makine yağı döktü.

Yıllardır omuz omuza, can cana çalışan maden işçilerinin bu geleneksel uğurlama töreni, maden ocağında kahkahaların yükselmesine neden oldu. 20 yıllık emeğin ardından böylesine renkli ve sevgi dolu bir şakayla uğurlanan Bünyamin Sarıvaz, arkadaşlarına sarılarak helallik istedi.