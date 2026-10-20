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Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Perşembe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında düzen ve güvenliği pekiştirmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Nebioğlu-Kozcağız hattında görev yapan jandarma trafik timleri, sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini sağlamak üzere kapsamlı yol kontrolleri gerçekleştiriyor.

DERE YATAKLARI VE ÇEVRESEL RİSKLER İNCELENİYOR

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları sadece trafik denetimleriyle sınırlı kalmıyor. Nebioğlu bölgesindeki dere yataklarını da kontrol eden ekipler, yaşanabilecek olası taşkın risklerine karşı detaylı incelemelerde bulunuyor. Güzergah boyunca aniden yola çıkabilecek başıboş hayvanların oluşturduğu kaza tehlikeleri de ekiplerce göz önünde bulundurularak gerekli önlemler değerlendiriliyor. Yetkililer, çevresel riskler ile trafik emniyetine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.