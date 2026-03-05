Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki sağlık ocağı ve 112 hizmet binası inşaatında 3'üncü kattan düşen 46 yaşındaki işçi Caner Şehit ağır yaralandı.
Öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında iddiaya göre; Caner Şehit dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki 3’üncü kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi için sağlık ekiplerine haber verildi.
Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından işçiyi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Caner Şehit, tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.