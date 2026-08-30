Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yer alan liman mevkiinde bir insansız hava aracı (İHA), bölgede kısa süreli endişeye yol açtı.
Zaman kaybetmeden olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan tedbirler çerçevesinde limana deniz taşıtlarının giriş ve çıkış yapması tedbiren durduruldu.
Denizdeki dalgaların sürüklediği İHA'nın bir müddet sonra Karadeniz Ereğli açıklarına doğru ilerlediği belirlendi. Sürüklenen araca ulaşan Sahil Güvenlik unsurları, İHA'yı emniyetli bir biçimde imha etmeyi başardı.
Etkisiz hale getirme operasyonunun ardından deniz yüzeyinde detaylı bir arama ve tarama faaliyeti yürütüldü. İncelemelerin eksiksiz biçimde tamamlanmasıyla birlikte Alaplı Limanı'nda uygulanan geçici deniz trafiği kısıtlaması kaldırıldı.