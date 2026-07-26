Zonguldak'ın Alaplı ilçesini Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlayan karayolu üzerinde sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Güzergahın Kavukkavla bölgesinde yaşanan olay, bölgede etkisini gösteren sağanak yağışların ardından gerçekleşti.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlelerinin Akçakoca yönündeki şeride sürüklenmesi sonucu trafikte duraklamalar meydana geldi. Sürücüler, güzergah üzerindeki olumsuz koşullara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kapanan şeridi yeniden ulaşıma açmak ve yola saçılan malzemeleri temizlemek amacıyla Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yapması bekleniyor.