Heyalan, Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Yağışların ardından meydana gelen heyelanla birlikte yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi, 8 eve ulaşım sağlayan beton merdivenleri kaplayarak yolu kapattı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle sokağa döküldü. Bölgeye gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı doğalgaz akışı kesildi.

Mahallede yaşayan ve büyük bir korku yaşadıklarını belirten Birnaz Akkaya, yıllardır böyle bir olay yaşanmadığını ifade etti. Gürültü duyduğunu ifade eden Akkaya, önceden diğer tarafların göçtüğünü ifade ederek "Kaç yıldan beri heyelan olmamıştı. Aşağıya ana yola indim baktım göçmüş. Çok eskiden şu duvara istinat yapmıştık o zaman göçmüştü. Odur budur bir şey olmamıştı. Doğalgazı kestiler. Evde hastam var. Burada 8 hane var; çoluğu çocuğu olanlar var" diye konuştu.

Heyalan sebebiyle bölgede şans ederi ölen ya da yaralanan olmadı.