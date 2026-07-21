Kaza, Zonguldak-Kilimli karayolu Uzunkum Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Mert Ç. kontrolündeki 67 TZ 503 plakalı otomobil, tünel girişine yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle virajda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç, tünel girişinde bulunan dev yön tabelasına şiddetle çarparak adeta ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mert Ç., araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.
Zonguldak'ta feci kaza: Tünel girişindeki tabelaya ok gibi saplandı
Zonguldak-Kilimli yolunda kontrolden çıkan otomobil, tünel girişinde yer alan yön tabelasına çarparak adeta ok gibi saplandı. Araçta sıkışan 23 yaşındaki genç sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaynak: İHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan arama-kurtarma ekipleri, sürücüyü çıkarabilmek için zamanla yarıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin demir kesme makası yardımıyla aracın kaporta aksamını kesmesinin ardından genç sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mert Ç., sedyeyle ambulansa taşındı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralı sürücü, Zonguldak Bülent Evit Üniversitesi (BEÜN) Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mert Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması yapması ve aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.