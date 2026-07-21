Zonguldak'ta feci kaza: Tünel girişindeki tabelaya ok gibi saplandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan arama-kurtarma ekipleri, sürücüyü çıkarabilmek için zamanla yarıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin demir kesme makası yardımıyla aracın kaporta aksamını kesmesinin ardından genç sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mert Ç., sedyeyle ambulansa taşındı.