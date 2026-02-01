Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi girişinde meydana geldi. S.A.’nın (43) kontrolünü yitirdiği 67 AFU 255 plakalı hafif ticari araç, hastane yolundaki güvenlik kulübesine çarptı. Kazada sürücü S.A. ile yanındaki oğlu T.B.A. (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, yağ ve mazot saçılan yola talaş döküp temizleme çalışması yaptı. Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.