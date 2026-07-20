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Kaynak: DHA

Zonguldak'ta Uzunkum Tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Ç. (23) ağır yaralandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mert Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişindeki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla araçtan çıkarılan Mert Ç.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan genç sürücü, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Uzunkum Tüneli girişinde meydana gelen kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.