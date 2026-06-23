Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Zonguldak’ta Doktorlar Sokağı’nda roman rüzgarı: Sokak kısa süreli festival alanına döndü

Zonguldak’ta Doktorlar Sokağı’nda roman rüzgarı: Sokak kısa süreli festival alanına döndü

Zonguldak’ın en işlek noktalarından biri olan Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi Doktorlar Sokağı, Roman vatandaşların düzenlediği doğaçlama müzik ve dans eğlencesiyle adeta bir festival alanına dönüştü.

Kaynak: İHA
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Zonguldak’ta Doktorlar Sokağı’nda roman rüzgarı: Sokak kısa süreli festival alanına döndü - Resim: 1

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi Doktorlar Sokağı’nda roman vatandaşların müzikli eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

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Zonguldak’ta Doktorlar Sokağı’nda roman rüzgarı: Sokak kısa süreli festival alanına döndü - Resim: 2

Hem eğlenen hem de çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşatan roman vatandaşlar, çaldıkları hareketli parçalar eşliğinde oynayarak çevrede bulunan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

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Zonguldak’ta Doktorlar Sokağı’nda roman rüzgarı: Sokak kısa süreli festival alanına döndü - Resim: 3

Müzik seslerinin yükseldiği sokakta göbek atan romanlara bazı vatandaşlar para taktılar. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Zonguldak’ta Doktorlar Sokağı’nda roman rüzgarı: Sokak kısa süreli festival alanına döndü - Resim: 4

Doktorlar Sokağı’nda yaşanan neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşların da yüzünü güldürürken, kısa süreli bir festival havası oluşturdu.
Roman vatandaşların müzik ve danslarıyla renklendirdiği etkinlik, izleyenlere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

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