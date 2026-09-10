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Kaynak: İHA

Zonguldak’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle uygulanan bir günlük denize girme yasağı sona erdi.

Yasağın kaldırılması ve hava sıcaklığının yeniden yükselmesiyle vatandaşlar serinlemek için plajlara yöneldi. Kentte termometreler 26 dereceyi gösterirken, güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar denize girerek serinledi, sahilde güneşlendi.

Kentin en çok tercih edilen sahillerinden Kapuz Plajı, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer aldı. Denize girme yasağının sona ermesinin ardından plajdaki hareketlilik artarken, yoğunluğun gün içerisinde daha da yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan hava ve deniz şartlarının zaman zaman değişebileceğine dikkat çekilerek vatandaşların can güvenliği için yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.