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Kaynak: AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelen şikayetler üzerine harekete geçen ekiplerin incelemelerinde, işletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan talaş tozu ve dumanın çevreye kontrolsüz şekilde yayıldığı belirlendi.

Yapılan değerlendirmelerde söz konusu kirliliğin doğal yaşamı olumsuz etkilediği, çevredeki konut ve iş yerlerinde yoğun kirliliğe yol açtığı tespit edildi.

İnsan sağlığını tehdit eden ve yaşam kalitesini düşüren durum nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatılırken, 191 bin 868 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, çevre kirliliğine neden olan kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve ilgili işletme hakkında mevzuat kapsamında en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti.