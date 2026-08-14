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Kaynak: ANKA

Edinilen bilgiye göre, Z.D.’nin eşi fındık bahçesinde çalıştığı sırada, eşine telefonla ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Eve giden akrabaları banyoda Z.D.’yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Z.D.’nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.