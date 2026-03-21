Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü’nde, içme suyu şebekesine yakın noktada beton santrali kurulmak istenmesi köylüleri harekete geçirdi. Kayalıdere bağlantı yolunu yapan firma tarafından başlatılan çalışmaların ardından köylüler eylem yaptı.

Köy sakinleri, “Suyuma dokunma geleceğimi karartma” pankartı açarken, “Ereğli’nin içme suyu tehlikede”, “Kanser olmak istemiyoruz”, “Millete ihaneti, toprağa ihaneti unutmayacağız” yazılı dövizler taşıdı.

'İÇME SUYUMUZ TEHLİKEDE'

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, beton santralinin hem köyün hem de Ereğli’nin içme suyu kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Arife ve bayram bana ve köylülerime zehir oldu. Yaklaşık 2 ay önce bir firma gelerek içme suyumuzun hemen yanına Ereğli ilçe merkezinin içme suyunu da besleyen deremizin adeta üzerine beton santrali kurulacağını söyledi. Bu santralin buraya kurulmasının mümkün olmadığını, burada içme suyumuzun olduğunu söyledik gitti. 2-3 gün önce burada makineler çalışmaya başladı, yetkili makamlardan izin alarak buraya beton santrali kurulacağını söylediler. Hakikaten şaşırdık kaldık. Biz köye dönüşü sağlamaya çalışırken bu yapılanları anlayamadık, hayal kırıklığına uğradık. Köyümüzde hayvancılık projesi yaptık ve bunda da başarılı olduk. Sadece bizim köyümüzü değil çevremizdeki 6 köyü de ilgilendiren bir arıcılık projesi arifesindeyiz. Bu proje kadınlarımıza yönelik ve 30 aileyi ilgilendiriyor. Bu beton santralinin hem içme suyumuzu hem de köyümüzdeki üretimi olumsuz etkileyeceği için bunun olmayacağını söylüyoruz ve bunda da kararlıyız. Köyümüzün adı Hasbeyler ama köyümüzün bir diğer adı bir yeryüzü cenneti. Her tarafta öyle biliniyor. Lütfen yetkililer aklını başına alsın, bu verdikleri kararı bir daha gözden geçirsinler. Hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir.”

'YAKINDA SANTRAL VAR, ONU KULLANSINLAR'

Muhtar Duman, bölgede halihazırda başka bir beton santrali bulunduğunu belirterek, firmanın bu tesisi kullanabileceğini ifade etti:

“Köyümüze 5 kilometre mesafede karayolu yapım işini yapan firmanın beton santrali var, kiralayıp kullanabilirler. İhaleyi alan firma bu işi bedavaya yapmıyor, devletten belirli bir bedel karşılığında yapıyor. Aldığı bedel karşılığında mikserlerle betonu taşıyabilir. Bu zehri illa ki benim köyüme, içme suyuma katmak zorunda değil.”

'KÖY OLMAZSA ŞEHİR OLMAZ'

Hasbeyler Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Gülsever de çalışmalara tepki göstererek şunları kaydetti:

“Bundan 4 gün önce iş makineleri geldi bizim haberimiz yok. Bir beton santrali kurmaya karar vermişler. Ne muhtarımızın ne azalarının ne de kimsenin haberi yok. 20 metre mesafede köyün içme suyu var onun üzerine beton santrali kurmak istiyorlar. Bütün izinleri aldıklarını söylüyorlar, açık ve net bir şekilde biz santralin kurulmasını istemiyoruz. Suyumuza zarar geleceği açık ve net, sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Köylü olmazsa, köy olmazsa inanın şehir olmaz.”

Köyde yaşayan Ayşe Kılıç, meyve üretiminin zarar göreceğinden endişe ettiğini belirtirken, Bahriye Yazgan ise yetiştirdiği mancarların kurumasını istemediğini ifade etti.