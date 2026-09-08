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Kaynak: İHA

Zonguldak Alaplı'daki atıl okul binasından daha önce alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, yapının depreme karşı risk taşıdığını ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen karar doğrultusunda, boşaltıldıktan yedi yıl sonra iş makineleriyle yıkılan binanın enkazı tamamen kaldırıldı.

Yıkımı gerçekleştirilen eski okul arsasının, 2027 yılında ödenek çıkarılması şartıyla Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak yeniden inşa edilmesi ve eğitime kazandırılması hedefleniyor.