Zonguldak’ta balıkçılık sezonunda ağlara en çok hamsi takıldı. Sezon boyunca Kilimli Limanı’ndan yaklaşık 500 ton hamsi karaya çıkarılması dikkat çekti.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, balıkçılık sezonunun genel durumu hakkında konuştu.

Limanlardan çıkarılan balık mitarına değinen Aksu, "Hamsicilik avcılığı oldu, istavrit az oldu. Bu sezon Kilimli Limanı’ndan hamsi çıktı. Zaten bölgedeki karaya çıkış noktalarımız Ereğli ve Kilimli. Limanımızdan toplamda 116 kamyon, yani 500 ton civarı hamsi karaya çıkarıldı. Bunun yanında 50-60 ton civarı istavrit avlandı. Yerel balıkçılarımız ise şu anda günlük 50 ila 100 kilo civarında mezgit avcılığına devam ediyor" dedi.