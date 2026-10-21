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Kaynak: Haber Merkezi

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta geçen pazar günü sağanak sebebiyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve ailelerin kaldığı 3 katlı bina da çöktü.

ZONGULDAK'TA 3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı tespit edildi. Çalışmalar sonucu enkaz altından Kenan Akçaarman sağ olarak çıkarıldı. Göçük altında kalan kardeşi Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.