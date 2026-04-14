Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’nde 18 unsur ve 29 sanatçının kayıtlı olduğu Zonguldak’ta düzenlenecek etkinlikte, geleneksel el sanatları ve bu sanatların ustaları da yer alacak. Yedi farklı ilden toplam 40 miras taşıyıcısının katılımıyla gerçekleşecek şölen, birçok sanat dalının tanıtımına sahne olacak ve Zonguldak Valiliği önünde ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen organizasyon; somut olmayan kültürel mirasa yönelik farkındalık oluşturmayı, bu mirası yaşatan meslek gruplarını desteklemeyi, geleneksel sanatları görünür kılmayı ve gelecek nesillere aktarılmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Program kapsamında atölye çalışmaları, sergiler, konserler, sahne gösterileri, ustalarla söyleşiler ve yerel sanatçı performansları gerçekleştirilecek. Bu yönüyle etkinlik, Zonguldak’ın kültür ve sanat hayatına canlılık kazandıracak.

Kentte ilk kez düzenlenecek olan şölen, ziyaretçilere geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve deneyimleme imkânı sunacak. Açılış, 17 Nisan Cuma günü saat 10.30’da Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi’nin katılımıyla yapılacak.

Etkinlik boyunca baston yapımı, kabak kemane üretimi, filografi, ahşap yakma, kitre bebek yapımı, ahşap oyuncak üretimi, elpek bezi dokuma, naht, çini, ahşap oymacılığı, sepet örücülüğü, yazmacılık, cam işçiligi, bıçakçılık, tel kırma, sedefkârlık, mozaik, iğne oyası ve tespih yapımı gibi pek çok geleneksel sanat dalında ustalar eserlerini sahil bandında kurulan stantlarda sergileyecek. Ayrıca Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde Ayşen Avcı Çavdar’ın ebru sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Şölen kapsamında çocuklar için kukla gösterileri düzenlenecek; mangala, topaç çevirme, seksek ve dokuztaş gibi geleneksel oyunların yer aldığı alanlarda minik ziyaretçilere eğlenceli deneyimler sunulacak. Etkinlikler çerçevesinde, sevilen sanatçı Ekin Uzunlar da 17 Nisan Cuma akşamı Zonguldak Valiliği önünde ücretsiz bir konser verecek.