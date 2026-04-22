Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın çarptığı otomobil savrularak refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Olay, saat 19.30 sularında Alaplı çıkışındaki ana yol üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre:

O.K. yönetimindeki 81 AAD 530 plakalı tır, Akçakoca istikametine seyir halindeyken;

Kör noktasında kalan A.K. idaresindeki 14 BK 373 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ters dönerek refüje çıktı. Araç içerisinde bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, olay anında büyük panik yaşandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza yapan araçların tutanak işlemlerinin ardından yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.