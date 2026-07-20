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Kaynak: DHA

Zonguldak’ta bulunan Kilimli Tünelleri Uzunkum mevkisinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, TIR'a arkadan çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Mustafa A. yönetimindeki otomobil, tüneldeki viraja hızlı girdiği sırada aynı yönde sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce tünel duvarına ardından ışıklı tabelaya çarptı. Takla atan araç yaklaşık 25 metre sürüklendi.

2 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın ardından otomobilin parçaları ve araç içerisindeki eşyalar çevreye saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mustafa A. ile yolcu Salih U.'yu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.