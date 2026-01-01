Trabzonspor’da sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Christ Oulai hakkında, bordo-mavili kulübün eski futbolcularından Didier Zokora’dan çarpıcı bir yorum geldi.

Didier Zokora, ülkesinde RTI televizyon kanalında katıldığı programda, vatandaşı olan Trabzonspor’un genç yıldızı Christ Oulai’nin gelişimini yakından takip ettiğini belirtti.

ZOKORA: 'OULAI BİR GÜN ALTIN TOP KAZANABİLİR'

Afrika Kupası’nda Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosunda da yer alan Oulai’nin performansından övgüyle söz eden Zokora, genç oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Zokora açıklamasında, “Christ küçük bir yıldız. Bana göre çok şey vadeden, geleceği parlak bir oyuncu. Şu anda benim de bir dönem oynadığım Türkiye’de forma giyiyor. Kariyerine Fildişi Sahili’nde başladı, ardından Bastia’ya transfer oldu. Fildişi Sahili Milli Takımı’na çok şey katacağını düşünüyorum. Hatta bir gün Altın Top bile kazanabilir.” ifadelerini kullandı.