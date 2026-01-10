YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Türkiye’de toplumun ve kurumların suya bakış açısını değiştirmesi gerektiğini kaydeden Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “ Yasal düzenlemeler yaparak su sorununu tam anlamıyla çözmemiz kolay değil. Öncelikle suya olan bakış açımız değişmeli. Daha sonra su kaynaklarını doğru ve verimli kullanmak için merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasında işbirliği önem taşıyor. Kuraklık artık bir gerçeğimiz” dedi.

Cumhuriyet döneminden bu yana su ile ilgili yasaların bulunduğunu anlatan Baki Remzi Suiçmez, Devlet Su İşleri (DSİ) Yasası olmak üzere bir çok kanun düzenlemesinin zaman içinde hayata geçirildiğini ancak içinden geçtiğimiz dönemde iklim değişikliğinin etkilerini de dikkate alınması gerektiğine işaret etti. Türkiye’de suyun yaklaşık yüzde 70’inin tarım amaçlı kullanıldığını belirten Suiçmez, şöyle konuştu;

“Suyun DSİ kanallarından araziye getirilmesi, aynı zamanda su kaynaklarının tuzlanmaması için drenaj sisteminin kurulması, parçalı olan tarım alanlarının toplu hale getirilmesi, suyun tutulması için göletlerin yapılması aynı zamanda sulama sitemlerini oluşturulması suyun verimli kullanımı açısından önemli. Bunlar ise kamu yatırımlarını gerekli kılıyor. Suyun kullanımı kadar bu suların kullanımın denetlenmesi de büyük önem taşıyor”

Türkiye’de yeni bir su kanunu çıkarılırken suyun ticari bir metaya dönüşmemesine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Suiçmez, “Su alınıp satılan bir meta haline getirilmemeli. Hem içme suyu olarak kullandığımız su açısından, hem de tarımsal amaçlı su kullanımı açısından. Suyun ticari bir meta olmadan kullanılması gerekiyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulması önem taşıyor” dedi.

Son dönemde çıkarılan büyük şehir yasası ile merkezi idare ile yerel yönetimler arasında bir yetki karmaşası olduğunu da ifade eden Suiçmez, şunları söyledi:”

“Kamuoyunda bütün şehir yasası olarak bu yasa ila merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hem yetki karmaşası, ham de yetki çatışması oluştu. Merkezi idareye bağlı birimler suyu kentlere getirecek, burdan sonra dağıtımını yerel idare yapacak. Bunu esas alarak yetki karmaşasını ortadan kaldırılabilirse son dönemde kentlerde yaşanan sorunlar iş birliği ile çözülebilir. Suyun içme suyu olarak kullanımı, tarımsal amaçlı kullanımı ve yine sanayide kullanımı planlı hale getirilebilir, böylelikle verimli su kullanımına yönelik adım atılmış olur.”