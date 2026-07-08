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Kaynak: AA

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sözleşmesi tamamlanan Dalic'in Federasyon Başkanı Marijan Kustic'e milli takım görevini sonlandırma kararını bildirdiği aktarıldı.

Kararının kariyerindeki en zor tercihlerden biri olduğunu belirten Dalic, milli takım teknik direktörlüğünün kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Dalic, "Kalbim dolu, Hırvat futbol tarihinin en büyük başarılarına katkı sağlamış olmanın gururuyla ayrılıyorum. Benden sonra görevi devralacak teknik adama, Hırvatistan Milli Takımı'na ve Hırvat futboluna yürekten inandığım yeni başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılında Hırvatistan Milli Takımı'nın başına geçen Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda gümüş, 2022 Dünya Kupası'nda ise bronz madalya kazandı. Hırvatistan, Dalic yönetiminde 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde de mücadele etti.