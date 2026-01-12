Zlatan İbrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor.

MAXIMILIAN IBRAHIMOVIC AJAX'A TRANSFER OLUYOR

Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Maximilian Ibrahimovic için Milan ile Ajax arasında satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasına varıldı. 19 yaşındaki santrforun yarın Amsterdam'a giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BABASI ZLATAN'IN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR

Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri için bir dönüm noktası olan Ajax'ın bu transferi genç Ibrahimovic'in de babasının izinden gittiği şeklinde yorumlandı.