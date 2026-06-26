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ABD Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olmasının ardından Zlatan Ibrahimovic dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ibrahimovic, grup aşamasındaki yenilginin ABD için belirleyici olmadığını, asıl mücadelenin eleme turunda başlayacağını söyledi.

'TÜRKİYE MAÇI BELİRLEYİCİ DEĞİLDİ'

Ibrahimovic, "ABD için Türkiye maçının bir önemi yok. Çünkü şimdi Bosna Hersek'e karşı asıl mücadele başlıyor. Artık kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin." ifadelerini kullandı.

'SONUÇ HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK'

Grup aşamasında alınan mağlubiyetin telafi edilebileceğini belirten Ibrahimovic, "Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir. Bu karşılaşma daha çok şimdiye kadar fazla süre almayan oyuncuların sahaya çıkması için bir fırsattı. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek. ABD yoluna devam edecek." dedi.

'ASIL SINAV BOSNA HERSEK KARŞISINDA'

Eleme turunun farklı bir atmosferde geçeceğini vurgulayan Ibrahimovic, "Bosna Hersek'e karşı çok farklı bir maç olacak ve asıl sınav da o karşılaşma." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.