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Kaynak: Haber Merkezi

Futbol dünyasının unutulmaz golcülerinden Zlatan Ibrahimovic, 45. yaş gününü milyonlarca euroluk bir otomobille kutladı.

Lüks otomobillere olan ilgisiyle bilinen İsveçli yıldız, koleksiyonuna Ferrari'nin sınırlı üretim modellerinden F80'i ekledi.

3 Ekim 1981 doğumlu olan Ibrahimovic'in yeni otomobili için geçen yıl sipariş verdiği ve yaklaşık bir yıllık bekleyişin ardından aracı doğum gününde teslim aldığı belirtildi.

DÜNYADA YALNIZCA 799 ADET ÜRETİLİYOR

Ibrahimovic'in tercih ettiği Ferrari F80, yalnızca 799 adetlik sınırlı üretimiyle dikkat çekiyor.

Ferrari'nin hiper otomobilinde 3.0 litrelik V6 motor ile hibrit sistem birlikte çalışıyor. Aracın toplam gücü ise 1.200 beygire ulaşıyor.

FİYATI YAKLAŞIK 3,5 MİLYON EURO

İsveçli eski golcünün yeni otomobilinin değerinin yaklaşık 3,5 milyon euro olduğu belirtilirtiliyor.

Ibrahimovic'in Ferrari koleksiyonunda daha önce Monza SP2, SF90 Spider, 812 Competizione A, Daytona SP3, Purosangue ve SF90 XX Spider gibi modeller de yer alıyordu.