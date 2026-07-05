Kaynak: Haber Merkezi

"Rüya", "Ömrüm", "Bana da Söyle" ve "Deli" gibi hit şarkılarıyla dillere pelesenk olan yıllardır müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Ziynet Sali, hayatını kaybeden dostu Alexi sahnede andı.

İstanbul Vadi Açıkhava sahnesinde binlerce hayranıyla bir araya gelen Sali, sahnede duygusal anlar yaşandı, gözyaşları sel oldu.

KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Yakın zaman diliminde hayatını kaybeden dostu Alexi'nin acısıyla sarsılan ünlü sanatçı, sahnede arkadaşını andığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Kelimeleri boğazına düğümlenen ünlü isim konuşmakta zorluk çekerken arkasına dönüp gözyaşlarını silmeye çalıştı.

Yaşadığı derin üzüntüye rağmen metanetini korumaya çalışan ve gökyüzünü işaret ederek vefat eden yakın arkadaşına seslenen Ziynet Sali, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine. 'Siz çok iyiydiniz' diyordur."

SEYİRCİDEN MORAL DESTEĞİ

Sanatçının sahnede hıçkırıklara boğulduğu o zor anlarda, Vadi Açıkhava'yı dolduran binlerce hayranı alkışlar ve tezahüratlarla sanatçıya moral desteği verdi.

Bu moral karşısında derin bir nefes alarak sahne performansına geri dönen ünlü şarkıcı, hayata dair verdiği şu anlamlı mesajla şarkılarını seslendirmeye devam etti:

"Neyse çok duygusal oldu. O yüzden bir tanecik hayatımız var. Bu bir tanecik hayatınızda, bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum."