Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

OYUN HAVASI EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Kayak merkezinde kayak ve teleferik keyfi ile müzik eşliğinde eğlence bir arada yaşanıyor. Bazı ziyaretçiler pistlerde kayak yaparken, bazıları da oyun havası eşliğinde halay çekti.

Kayak merkezini ziyaret eden üniversite öğrencilerinden Ahmet Yılmaz Güven, hem kaydıklarını hem de oynayıp eğlendiklerini belirterek, çok güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

Ziyaretçilerden Gül Nida Leylek ise çok güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, çok mutlu olduğunu ifade etti.