ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, Washington’ın Hong Kong merkezli şirketleri hedef alan yaptırım kararı Pekin’de büyük bir tepkiyle karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ABD’nin "yargı yetkisi aşımı" olarak nitelendirdiği hamlelerine karşı Pekin’in geri adım atmayacağını vurguladı.

"TEK TARAFLI YAPTIRIM" TARTIŞMASI

Çin tarafı, ABD’nin yaptırım kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) onayı taşımadığını ve bu nedenle uluslararası hukukta bir temeli olmadığını savunuyor. Sözcü Guo, Çin’in İran ile olan ticari ilişkilerinin meşru olduğunu belirterek, Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

"GÖLGE FİLO" İDDİALARI VE HEDEFTEKİ ŞİRKETLER

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, 11 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızlarının Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 3 şahıs ve 9 şirketi yaptırım listesine almıştı. Yaptırım uygulanan şirketler arasında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Hong Kong Blue Ocean, Hong Kong Sanmu, Jiandi HK ve Max Honor International Trade de yer almıştı.

Bu şirketlerin, yaptırım altındaki tankerlerle İran petrolünü "paravan" yöntemler kullanarak Çin’e taşıdığı ve devasa miktarda petrol satışına aracılık ettiği öne sürülüyor. Yaptırım kararının, Başkan Trump’ın Pekin yolculuğuna günler kala açıklanması dikkat çekti.