Mantı çorbası, Anadolu’nun derin yemek kültüründen süzülüp gelen, özellikle kış aylarında içimizi ısıtan ve ana yemek doyuruculuğuna sahip olan geleneksel bir başlangıçtır. Temel olarak küçük hamur parçalarının içine yerleştirilen kıymalı harcın, su veya et suyu ile pişirilmesiyle elde edilir. Bazı yörelerde yüzük çorbası olarak da bilinen bu eşsiz lezzet, hem bir çorba hafifliği sunar hem de içindeki hamur ve et sayesinde oldukça besleyicidir. Mantı çorbasını diğer çorbalardan ayıran en büyük özellik, yoğun kıvamı ve üzerine eklenen yoğurtlu terbiyesidir.

MANTI ÇORBASI İÇİN HANGİ MALZEMELER BULUNDURULMALI?

Mükemmel bir mantı çorbası hazırlamak için mutfağınızda bulunması gereken temel malzemeler şunlardır:

Bir su bardağı kadar küçük taneli mantı. Haşlanmış yarım su bardağı nohut. Yeterli miktarda sıcak su veya daha lezzetli olması için et suyu. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı domates veya biber salçası. Tuz, nane ve isteğe bağlı olarak pul biber.

Eğer mantıyı evde kendiniz açacaksanız un, yumurta ve su ile sert bir hamur hazırlayıp iç harcı için soğanla yoğurulmuş kıyma kullanmanız gerekecektir. Ancak vakit kazanmak isterseniz hazır kuru mantılar da bu tarif için uygundur.

4 KİŞİLİK BİR SERVİS İÇİN MALZEME ÖLÇÜLERİ

Dört kişilik bir aile için ideal porsiyonları ayarlamak israfın önüne geçerken lezzetin dengelenmesini sağlar. Bu servis miktarı için yaklaşık olarak 1.5 litre su kullanmanız önerilir. Bu suya ilave edilecek mantı miktarı iki su bardağına yakın olmalıdır. Çorbanın doyuruculuğunu artırmak isterseniz bir su bardağı haşlanmış nohut eklemek harika bir sonuç verir. Terbiye kısmı için ise bir kase yoğurt ve bir adet yumurta sarısı yeterli gelecektir. Sosu için ise iki yemek kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı kuru nane tam kararında bir tat bırakır.

MANTI ÇORBASININ TERBİYESİ NASIL YAPILMALI?

Çorbanın pürüzsüz ve ipeksi bir dokuya sahip olması için terbiye aşaması en kritik noktadır. Bir kasede yoğurdu, bir adet yumurta sarısını ve bir yemek kaşığı unu iyice çırpın. Buradaki en önemli sır, terbiyenin kesilmesini önlemektir. Bunun için tencerede kaynayan çorba suyundan bir kepçe alarak yoğurtlu karışıma yavaşça ekleyin ve hızlıca karıştırın. Bu işleme ılıştırma denir. Karışım ılındıktan sonra yavaş yavaş tencereye boşaltın ve çorba tekrar kaynayana kadar karıştırmayı asla bırakmayın.

BAHARATLARIN AYARI NASIL YAPILIR?

Mantı çorbasının karakterini belirleyen son dokunuş baharatlardır. Tuz, hamurların pişmesine yakın eklenmelidir çünkü erken eklenen tuz yoğurdu kesebilir. Asıl lezzet ise üzerine yakılan yağda gizlidir. Küçük bir tavada tereyağını kızdırın ve üzerine bolca kuru nane ekleyin. Nane yanmadan, sadece kokusunu bıraktığında ocağı kapatın. Eğer acı seviyorsanız pul biberi de bu aşamada yağa ekleyebilirsiniz. Servis sırasında bu baharatlı yağı kaselerin üzerinde gezdirmek görsel bir şölen ve yoğun bir aroma sağlar.