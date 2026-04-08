Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. Türk dünyasını bir arada tutan en güçlü bağın dil ve kültür olduğunu vurgulayan Ersoy, geçmişte bu birliği bozmak için yapılan müdahalelere dikkat çekti

BAKAN ERSOY: "DİLİMİZE PRANGA VURMAK İSTEDİLER"

"Bizi bize yabancılaştırmak için tarihimize, kültürümüze ve inancımıza saldırdılar. Bu değerlerden kopmamız için en özgün değerimize, yani dilimize pranga vurmak istediler."

5 LEHÇEDE ORTAK VİZYON: İSTANBUL’DAN ORTA ASYA’YA FİKİR KÖPRÜSÜ

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yürütülen bu çalışma ile Ziya Gökalp’in fikirleri sadece Türkiye sınırları içinde kalmayıp tüm Türk coğrafyasına ulaştırılacak. Eserin yayımlandığı lehçelerle birlikte; Bakü, Taşkent, Aşkabat, Astana, Almatı ve Bişkek hattında ortak bir düşünce zemini oluşturulması hedefleniyor.

PROJENİN TEMEL AMAÇLARI

Ortak Kimlik İnşası: Gökalp’in birleştirici vizyonunu yeni nesillere aktarmak.

Dil Birliği: Farklı lehçeler arasında edebi ve fikri bir köprü kurmak.

Kültürel Miras: Türk dünyasının ortak değerlerini bilimsel ve edebi yayınlarla koruma altına almak.

DEV İSİMLER TANITIM TOPLANTISINDA BULUŞTU

Tanıtım toplantısına devletin ve akademik dünyanın önemli isimleri katılım sağladı. Toplantıda Bakan Ersoy’a; TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert eşlik etti.

Toplantının ardından Bakan Ersoy, Ziya Gökalp’in doğumunun 150. yılına özel olarak hazırlanan Ziya Gökalp Sergisi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sergide, ünlü düşünürün fikir dünyasını ve yaşamını yansıtan özel içerikler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ZİYA GÖKALP’İN FİKİR MİRASI NEDEN ÖNEMLİ?

Ziya Gökalp, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin fikri temellerini atan isimlerin başında gelir. "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" formülü, Türk milletinin kendi öz değerlerini koruyarak nasıl modernleşebileceğine dair bir rehber niteliği taşır. Bu eserin farklı lehçelerde yayımlanması, Türk dünyasının gelecekteki fikri entegrasyonu için tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.