Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



8–9 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Parapoomsae Şampiyonası’nda P23 Büyükler Kategorisinde mücadele eden Aksaraylı sporcular İbrahim Enes Arık, İsmail Eren Arık ve Enes Utku Koçak altın madalyaya uzandı. Elde edilen tarihi başarıyla birlikte sporcular, Mart ayında Antalya’da yapılacak uluslararası organizasyonda Ay-Yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle hazırlıklarını sürdüren özel sporcular, Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olan Türkiye Parapoomsae Şampiyonası’nda büyük bir gurura imza attı. Ankara’da gerçekleştirilen şampiyonada tatamiye çıkan temsilciler, performanslarıyla hem teknik heyetin hem de tribünlerin takdirini topladı.

ALTIN MADALYA GURURU

P23 Büyükler kategorisinde mücadele eden İbrahim Enes Arık, İsmail Eren Arık ve Enes Utku Koçak, rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıktı ve Türkiye Şampiyonu unvanını Aksaray’a kazandırdı. Sporcuların sergilediği disiplinli ve yüksek teknik puan alan performans, şampiyonanın dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.

MİLLİ FORMA HAKKI KAZANDILAR

Bu önemli dereceler yalnızca bir şampiyonlukla sınırlı kalmadı. Elde edilen başarı sayesinde Aksaraylı sporcular, Mart ayında Antalya’da düzenlenecek uluslararası müsabakada Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alma hakkı elde etti. Böylece hem şehirlerini hem de ülkelerini temsil edecekler.

AKSARAY SPORUNDA ÖNEMLİ BAŞARI

Son yıllarda farklı branşlarda gelen derecelerle adından söz ettiren Aksaray, parapoomsae alanında elde edilen bu sonuçla birlikte yükselen grafiğini sürdürmüş oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sporculara yönelik altyapı ve hazırlık çalışmaları da alınan sonuçlarla karşılığını vermeye devam ediyor.

GÖZLER ANTALYA’DAKİ ULUSLARARASI ORGANİZASYONDA

Şampiyonanın ardından spor camiasında heyecan artarken, şimdi dikkatler milli sporcuların Antalya’da çıkacağı uluslararası arenaya çevrildi. Ay-yıldızlı forma ile tatamiye çıkacak olan temsilcilerin yeni başarılara imza atması bekleniyor.