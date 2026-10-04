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Kaynak: AA

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye'nin dev havacılık merkezi, kıtanın önde gelen tüm hava meydanlarını geride bırakarak ilk sıradaki yerini perçinledi.

EUROCONTROL tarafından hazırlanan "Avrupa Havacılık Raporu" sonuçlarına göre, 21-27 Eylül dönemini kapsayan hava trafiği istatistikleri açıklandı. Yoğunluk sıralamasında rakiplerine belirgin bir fark atan İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1587 seferle listenin zirvesinde yer aldı.

LİSTEDE AMSTERDAM İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Avrupa'nın en yüksek uçuş trafiğine sahip hava meydanları sıralamasında İstanbul Havalimanı'nı takip eden diğer merkezler ve günlük ortalama uçuş sayıları şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul Havalimanı: 1587 uçuş

Amsterdam Schiphol: 1423 uçuş

Paris Charles de Gaulle: 1384 uçuş

Frankfurt: 1359 uçuş

Londra Heathrow: 1324 uçuş

Açıklanan veriler, İstanbul Havalimanı'nın küresel ve bölgesel havacılıktaki transit merkez rolünü güçlendirerek sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.