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Kaynak: Haber Merkezi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında Bişkek'te gerçekleşen görüşmede dikkat çeken anlar yaşandı. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, sohbet sırasında Türkçe konuştu.

Görüşmede Aliyev, Pezeşkiyan'a içtiği suyun Gürcistan'a ait olduğunu söyleyerek Azerbaycan suyunu da denemesini önerdi.

"BEN HİÇ BİLMİYORUM NERENİN SUYUDUR"

Aliyev, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" derken, Pezeşkiyan ise içtiği suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Aliyev, yanında getirdiği suyu işaret ederek, "Burada 'İstisu' var. Ben getirmişim özüm (kendim)" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'ın "Sen getirmişsin?" sorusuna Aliyev, "Bu Nahçıvan sularıdır" yanıtını verdi.

"SEN ÖZÜNE GETİRMİŞSEN, BİZE GETİRMEMİŞSİN!"

Pezeşkiyan ise Aliyev'e esprili bir şekilde sitem ederek, "Sen özüne getirmişsen, bize getirmemişsin!" dedi.

İki lider arasındaki samimi diyalog, görüşmenin diplomatik gündeminin yanı sıra renkli anlarıyla da dikkat çekti. Aliyev ve Pezeşkiyan'ın Türkçe konuşması da görüşmeden öne çıkan detaylardan biri oldu.